HC Dobrogea Sud Constanta joaca astazi cu Potaissa Turda in Liga Nationala

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a impus joi pe teren propriu, 30-23 (19-16) in fata echipei CSM Bucuresti, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale masculine la handbal, informeaza mediafax. Gratie acestui succes, Dobrogea Sud a urcat pe primul loc in clasament, cu 30 de puncte (10 victorii…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta sustine astazi meciul din etapa a opta a Ligii Nationale, grupa B, intalnind pe teren propriu ACS Tg. Secuiesc.Partida incepe la ora 12.00 si este gazduita de Sala Sporturilor.In clasament, Phoenix Stiinta se afla pe primul loc, cu 12 puncte, avand…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a impus lejer, astazi, in meciul de pe teren propriu cu CSM Bacau, care a deschis etapa a zecea a Ligii Nationale.Gazdele au castigat cu 42 21 21 10 si au urcat pe locul intai in clasament, cu 24 de puncte, urmand a sta in fotoliul de lider cel…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a zecea a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Bacau. Partida este gazduita de Sala Sporturilor si incepe la ora 17.00. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul doi, cu 21 de puncte, in vreme ce formatia…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta disputa astazi meciul din etapa a sasea a Ligii Nationale, grupa B, intalnind pe teren propriu CSM Tg. Mures.Partida se disputa in Sala Sporturilor, de la ora 13.00.In clasament, Phoenix Stiinta se afla pe locul intai, cu opt puncte, dupa ce a castigat…

- Marele derby al etapei cu numarul 7 din Liga Zimbrilor, dintre ocupantele primelor doua locuri, CSM București și Potaissa Turda, se va desfașura maine, incepand cu ora 17:30, in sala „Rapid” din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta disputa astazi meciul din etapa a treia a Ligii Nationale, seria B, intalnind pe teren propriu CSM CSU Oradea. Partida incepe la ora 18.00 si este gazduita de Sala Sporturilor. Formatia gazda are un start perfect de sezon, castigand ambele partide…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza sambata, 29 septembrie, in deplasare cu Minaur Baia Mare, partida contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale. Confruntarea incepe la ora 12.00. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sase, cu sase puncte, in vreme ce…