HC Dobrogea Sud Constanta joaca astazi cu CSM Bucuresti in Liga Nationala

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 5-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CSM Corona Brașov a invins, ieri, in deplasare, echipa antrenata de Gheorghe Tadici, scor 28-25, la pauza 16-10. Echipa antrenata de Ion Craciun continua seria de senzație și este neinvinsa in Liga Naționala, dupa cinci etape, cu punctaj maxim. Doar…

- Derby de Romania se joaca azi, la Rm. Valcea intre campioana SCM și CSM București. E meciul cel mai așteptat al campionatului, infruntarea dintre echipele momentului pe semicerc. In primul meci direct din acest sezon, „tigraoicele” au caștigat in Supercupa, 29-23. SCM Rm. Valcea - CSM București se…

- Handbal Club Dobrogea Sud isi linge ranile dupa infrangerea suferita in deplasare cu Dinamo, in etapa a treia a Ligii Nationale, dar echipa de la malul marii isi pregateste, cu atentie, ascensiunea. Handbalistii constanteni vor avea parte de o saptamana grea, cu antrenamente intense la Sala Sporturilor,…

- Vicecampioana CSM Bucuresti si CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, medaliata cu bronz in editia trecuta a campionatului, au obtinut, vineri, primele victorii din actuala editie a Ligii Nationale de handbal feminin, in etapa a doua, anunța AGERPRES.CSM Bucuresti a dispus de SCM Gloria Buzau cu…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine joi, 5 septembrie, meciul cu Spania din preliminariile Campionatului European din 2020. Partida, care conteaza pentru etapa a cincea, se joaca la Bucuresti, pe Arena Nationala, de la ora 21.45, in direct la Pro TV.In clasament, Romania se afla pe locul trei,…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste joi, 5 septembrie, de la ora 18.00 in direct la TVR HD , meciul de handbal masculin HC Dobrogea Sud Potaissa Turda, din etapa a doua a Ligii Nationale. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 12, fara niciun punct, dupa ce a pierdut partida din…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal. ''Tricolorii vor intalni fosta campioana europeana si mondiala, pe 5…

- Finala turneului de tenis ATP 500 Citi Open de la Washington se va disputa asta-seara, de la ora 19.00. Finala se joaca intre perechile Jean-Julien Rojer / Horia Tecau și Raven Klaasen / Michael Venus, sud-africanul și neo-zeelandezul avand statut de favoriți 3. Finala le asigura perechilor calificate…