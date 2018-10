Stiri pe aceeasi tema

- In primele șase etape a Ligii Naționale de handbal masculin CSU Suceava a avut parte de partide deosebit de dificile din care a scos doar doua puncte in urma unor remize ghinioniste pe propriul teren cu campioana Dinamo București și cu Dunarea Calarași. Și infringerea din fața echipei CSM București…

- HC Dobrogea Sud Constanta joaca sambata, 20 octombrie, de la ora 18, in deplasare, cu CSU Suceava, intr-o partida contand pentru etapa a Vll-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un inceput mai greoi de sezon, HC Dobrogea Sud pare ca si-a recapatat increderea in fortele proprii si a inceput…

- In etapa a saptea a Ligii Nationale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza in deplasare cu CSU din Suceava, sambata, 20 octombrie, de la ora 18.00. Echipa de pe litoral ocupa locul cinci in clasament, cu 12 puncte, in vreme ce gazdele de sambata se afla pe pozitia a 13 a penultima…

- SCM Politehnica Timisoara a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 25-23 (12-10), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal masculin, iar acest succes a dus echipa banateana pe podium. Oaspetii au inceput mai bine meciul si au condus cu 3-1 (5), 5-3…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat meciul de astazi, de pe teren propriu, cu Dunarea Calarasi, din etapa a treia a Ligii Nationale.Gazdele au trait insa periculos, formatia calaseana conducand la pauza cu 16 11 Dupa pauza, HC Dobrogea Sud a revenit spectaculos si a reusit…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSU Suceava cu scorul de 20-19 (11-7), vineri, in deplasare, intr-o partida din prima etapa a Ligii Nationale de handbal masculin. CSMB s-a impus, totusi, fara emotii, Sajad Esteki marcand 6 goluri, Vrazalic 4, iar Onyejekwe 3. Ciubotariu a fost cel mai bun…

- Al treilea an consecutiv in care HC Dobrogea Sud Constanta debuteaza cu o infrangere pe teren propriu, in prima etapa a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa Politehnica Timisoara (sezonul 2016/2017) si CSU Suceava (2017/2018), a venit randul celor de la Dinamo sa administreze o corectie echipei…