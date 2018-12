Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele Gloriei au intrat in vacanța de pe poziția a 7-a in Liga Naționala, cu 13 puncte obținute din patru victorii și o remiza, restul de patru partide insemnand infrangeri. Echipa buzoiana se afla la egalitate cu ocupanta locului 6, Minaur Baia Mare, care are avantajul unui singur gol in plus…

- Tamponare pe Bulevardul Unirii Sud, in imediata vecinatate a farmaciei Dona. O tanara de 25 de ani, care conducea un autoturism din direcția Bariera Ploiești catre Centru a intors brusc, peste linia continua, și a lovit o Dacia Duster care circula regulamentar in sens opus. Autoturismul Duster, cu numarul…

- Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene ,,Traian Vuia” organizeaza miercuri, de la ora 10,00, festivitatea de depunere a Juramantului Militar de catre elevii de anul I, profilul maistri militari, seria 2018 – 2020 si elevii profilul subofiteri, seria 2018 – 2019. Evenimentul…

- Președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu, a votat, duminica dimineața, la ora 9,30, la Școala Generala „Episcop Dionisie Romano”. El a declarat ca nu a venit sa voteze impotriva unei minoritați: „Am fost sa votez la referendum, este o obligație cetațeneasca…

- Ea din Buzau, el din Braila, ea in lumina reflectoarelor, el un prosper om de afaceri in domeniul agricol si… o nunta ca-n povesti! Frumoasa prezentatoare tv, Karina Bechir, fosta model si Miss Buzau, si-a organizat, alaturi de Marius Branza, cununia religioasa si cununia civila la malul marii, week-endul…

- Sapte noi nume pe lista cetatenilor de onoare ai judetului Buzau. Este vorba despre scriitorii Dumitru Ion Dinca si Florentin Popescu, istoricul Valeriu Nicolescu, inginerul si publicistul Cristinel Popa, Eugen Sandu (fost director general al S.C. Ductil S.A), publicistii Ionel Stanuta si Gheorghe Petcu.…

- Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” gazduieste astazi, joi, 20 septembrie, de la ora 18,00, vernisajul expozitiei personale a buzoianului Sandu Miroiu. Artist plastic amator, Sandu Miroiu se afla la cea de a treia expozitie personala, reusind pana acum sa vanda lucrari in tara si strainatate, in…

- ,,Acolo avem un soldat mongol care apara poarta. Aici avem leoaica, leul si puiul sau. Este si doctorul, si asistenta. Fiecare are o poveste… Aici il avem pe Ion Onoriu, acordeonistul, acolo e Marcel Budala, aici e regele Mihai si acolo… e Guta”. Asa m-a intampinat in curtea sa, pe care a transformat-o…