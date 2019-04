HC Buzău a terminat sezonul regulat pe locul 12 • Handbaliștii buzoieni intra cu 2 puncte in play-out Punct final in sezonul regulat pentru HC Buzau. Handbaliștii buzoieni au pierdut, duminica seara, la Calarași, meciul cu Dunarea (scor 22-37), din ultima etapa și au incheiat prima parte a campionatului pe locul 12, astfel ca vor incepe turneul play-out cu 2 puncte. Revenind la meciul de […] Articolul HC Buzau a terminat sezonul regulat pe locul 12 apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- Dupa patru infrangeri consecutive, ar fi cazul ca HC Buzau sa castige din nou. In aceasta seara, la Sala Sporturilor, in ultimul meci de pe teren propriu din sezonul regulat si penultimul din aceasta prima parte a campionatului, elevii lui Eliodor Voica isi masoara fortele cu un alt nume cu greutate…

- CSM Focșani – HC Buzau 29-24 (13-11) Nici din a treia incercare a sezonului HC Buzau nu a reușit sa obțina victoria impotriva handbaliștilor de la CSM Focșani. Dupa infrangerea din tur, de la Sala Sporturilor și cea din optimile Cupei, de pe Milcov, echipa buzoiana a pierdut și miercuri seara, in retur,…

- Astazi au fost in fata Ministerului Finanțelor Publice sindicalisti ai SANITAS din Buzau impreuna cu colegii lor din Alba, Calarași, Caraș Severin, Dambovița, Ialomița, Sibiu, Teleorman si Vrancea. Actiunea este prima dintr-o serie anuntate prin calendarul stabilit in data de 19 februarie, cand in…

- Stadionul "Ion Comșa" din Calarași va fi plin azi, la ora 14:00, cand Dunarea primește vizita FCSB-ului (Digi, Dolce, Look, liveTEXT pe GSP.ro) Pe langa cele peste 5.000 de bilete vandute deja, restul urmand sa se puna in vanzare de la ora 10:00, Dunarea a pregatit o surpriza. A dat catre Inspectoratul…

- In perioada noiembrie 2018-1 iunie 2019, Serviciul Judetean Anticorupție deruleaza, cu elevi din colegiile si liceele din judetul Buzau, un proiect sub denumirea „Atelierul anticorupție”, care consta in activitați de promovare a atitudinii civice și de informare cu privire la notiunile incidente din…