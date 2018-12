HC Activ CSO Plopeni s-a calificat în şaisprezecimile Cupei României la handbal Petre Apostol Echipa feminina de handbal HC Activ CSO Plopeni, antrenata de Florin Ciupitu și Nicolae Nimu, a incheiat anul 2018, duminica, 23 decembrie, cu meciul din turul preliminar al Cupei Romaniei, disputat pe teren propriu, in compania formației Danubius Calarași. Ambele echipe evolueaza in eșalonul secund in campionatul național, insa dintre acestea doar formația prahoveana are șanse reale de calificare la turneul semifinal, ocupand locul al treilea in clasamentul seriei C, la un singur punct de poziția a doua, pe care se afla FC Argeș, care are un meci in plus disputat. In schimb, Danubius… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

