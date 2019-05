HC Activ CSO Plopeni a ratat calificarea la Turneul Final din Divizia A

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Sambata, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III, Grupa „Valoare” 2, echipele prahovene CSM Ploiesti si HC Activ CSO Plopeni au evoluat pe teren propriu, in cadrul etapei a opta. La Sala Sporturilor „Olimpia”, CSM Ploiesti, a treia clasata a ierarhiei, a primit vizita…

- Petre Apostol Saptamana viitoare, la Fagaras, va avea loc turneul semifinal din Divizia A la handbal feminin, faza in care a avansat si singura echipa prahoveana din competitie – HC Activ CSO Plopeni. Antrenata de Florin Ciupitu si Nicolae Nimu, echipa din Plopeni a ocupat locul al doilea in Seria C…

- Petre Apostol Turneul Final al Diviziei A la handbal feminin se va desfasura la Ploiesti, in Sala Sporturilor „Olimpia”. Turneul este programat sa se desfasoare in perioada 16-19 mai si conteaza pentru promovarea in Liga Florilor, cum este denumit primul esalon valoric din handbalul feminin romanesc.…

- Petre Apostol Astazi, de la ora 16:00, echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni va incheia faza preliminara din Divizia A, urmand sa evolueze pe terenul formatiei CSU Targoviste, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 28 din Seria C. Echipa prahoveana, pregatita de antrenorii Florin Ciupitu…

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Handbal au stabilit locurile de disputare ale turneelor semifinale din Divizia A, la masculin si la feminin. In competitia feminina, unde sunt sanse mari sa evolueze si o echipa prahoveana, turneul semifinal este programat sa se dispute la Fagaras, in…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni va gazdui, la Sala Polivalenta din Plopeni, duminica si luni, un turneu amical cu echipe din esalonul secund. Alaturi de formatia pregatita de Florin Ciupitu si Nicolae Nimu, vor mai fi prezente echipele CSU Stiinta Bucuresti, CSU Neptun Constanta…

- HC Activ CSO Plopeni – CS Dacia Mioveni 2012 15-18 (8-9) Petre Apostol Etapa cu numarul 24 din Seria C a Diviziei A la handbal feminin s-a incheiat cu meciul dintre primele doua clasate, disputat in Sala „Olimpia” din Ploiesti, HC Activ CSO Plopeni primind vizita liderului la zi – CS Dacia Mioveni 2012.…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni este in mare masura ca și calificata la turneul semifinal in Divizia A, dupa ce, ieri, a reușit sa invinga, in deplasare, chiar pe principala rivala la a doua poziție din Seria C, FC Argeș, intr-un meci contand pentru etapa a XXIII-a. Dupa…