HBO a lansat primul trailer oficial al sezonului final din "Game of Thrones" VIDEO In trailer apare Arya Stark (interpretata de Maisie Williams) care alearga pentru viata ei. "Cunosc moartea, are multe fete. Astept cu nerabdare sa o vad pe aceasta", spune Arya amenintator. Apar armate care se pregatesc pentru batalie si Sansa Stark (Sophie Turner) priveste la dragonii care zboara pe deasupra ei. Intre timp, Jon Snow se gandeste la lupta ce va urma cu White Walker. "Vin. Dusmanul nostru nu se opreste, nu oboseste, nu se teme", spune Snow. GAME OF THRONES, primele imagini din sezonul 8 au fost difuzate de HBO. Cum se termina serialul In trailer apar si Lena Headey… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Hafthor Bjornsson, cunoscut de publicul larg pentru rolul lui Gregor Clegane, din serialul Game of Thrones, a reușit un deadlift cu 474 de kilograme la concursul Arnold Strongman Classic. Astfel, sportivul a caștigat competiția și a stabilit un nou record mondial, fiind recompensat cu 76.500 de lire.…

- Cele mai noi fotografii din ultimul sezon Game of Thrones Serialul Game of Thrones se termina in acest an. Ultimul sezon va fi difuzat de HBO incepand cu 14 aprilie, iar fanii acestuia asteapta cu nerabdare sa vada cum va decurge actiunea. Mai sunt doua luni pana la debut, iar de curand au fost facute…

- ”Valar Morghulis!” Iși va duce Arya Stark lista la bun sfarșit? Cine va sta pe tronul de fier la sfarșitul luptei pentru supramația Westeros-ului? O va trada Jaimie Lannister pe Cersei și se va alia cu familia Stark in lupta cu Regele Nopții? Sunt doar cateva dintre intrebarile milioanelor de fani ai…

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…

- GAME OF THRONES. Pana la sfarsitul sezonului 7, Daenerys Targaryen si Jon Snowau legat o legatura stransa, fara sa stie ca sunt rude. Desi Snow a crezut toata viata ca este fiul bastard al lui Ned Stark, Bran Stark a dezvaluit ca el este, de fapt, fiul surorii lui Ned, Lyanna, si al lui Rhaegar Targaryen.…

- GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Gwendoline Christie, actrița care interpreteaza rolul lui Brienne of Tarth, a vorbit despre finalul serialului și a bagat spaima in fani: "O sa aveți nevoie de TERAPIE!". GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Conform The Independent, cand a fost intrebata daca un personaj…

- Gwendoline Christie spune ca audiența „va avea nevoie de terapie” dupa finalul celebrului serial ‘Game of Thrones’, anul viitor. Actrița in varsta de 40 de ani, care o interpreteaza pe Brienne of Thart in show-ul HBO, a spus ca, dupa finalul sezonului opt, cel care va pune punctul final, anul viitor,…