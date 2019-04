Haz de necaz făcut de locuitorii celei mai mari comune din România: străzile inundate au fost transformate în aqua park - FOTO Locuitorii celei mai mari comune din Romania, Florești (din județul Cluj), au facut haz de necaz de modul in care este administrata comuna in care traiesc. O strada unde apa de ploaie nu are unde sa se scurga a devenit zilele trecute un mic lac. Citește și: Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul copilului de trei ani mort in fosa septica a școlii Unul dintre locuitori și-a umflat salteaua gonflabila și s-a pozat, iar apoi a urcat imagnile pe Internet. ”Primi turiști care au sosit la AQUA EROILOR 22 va așteptam cu drag”, au scris cei care au pus in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Locuitorii celei mai mari comune din Romania s-au intrecut azi in glume pe rețelele de socializare, dupa ce strazile din localitate au fost inundate de ploile ce au cazut in ultimele ore. Daca unii s-au rezumat la ironii aruncate pe Facebook, alții au pus glumele in practica.

