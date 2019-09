Hayley Atwell, alături de Tom Cruise în Mission: Impossible Scenaristul si regizorul Christopher McQuarrie a postat informatia pe contul sau de Instagram. El a postat o fotografie cu Atwell insotita de mesajul "Should you choose to accept..." (Daca doresti sa accepti n.r.), mesaj care apare recurent in filmele seriei atunci cand agentul Ethan Hunt, interpretat de Tom Cruise, este chemat sa salveze lumea libera. Tom Cruise reia rolul agentului secret Ethan Hunt pentru inca doua filme in universul "Mission: Impossible". Studiourile Paramount au anuntat ca al saptelea film al seriei va fi lansat la 23 iulie 2021, iar cel de-al optulea la 5 august… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

