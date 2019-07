O eruptie a Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, nu pare insa iminenta. Cresterea activitatii seismice indica o schimbare ''in sistemul de depozitare a magmei de mica adancime'' aflata sub munte, a precizat Observatorul Vulcanic din Hawaii (HVO) intr-un mesaj de alerta. 'Asa cum s-a intamplat in trecut, este posibil ca agitatia care se manifesta in prezent in straturile inferioare sa continue la intensitati diferite timp de mai multe luni sau chiar ani fara sa se produca o eruptie', a precizat observatorul.

'Activitatea prezenta poate fi un semn timpuriu al unei posibile eruptii.…