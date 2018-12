Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Moș Nicolae, Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși unesc fortele și lanseaza o piesa perfecta pentru sarbatorile de iarna. „Cozonac” este o melodie compusa de Edward Sanda și produsa in studiourile Famous Production. „Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.…

- Randi -”Frumusețea care minte” este un bun prilej de reflecție asupra felului in care percepem frumusețea in ziua de astazi. “Mi-aș dori ca piesa aceasta sa schimbe ceva in sufletul unora dintre cei care o asculta. Sa ii faca sa realizeze ca frumusetea reprezinta mult mai mult decat un chip perfect,…

- Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa se declara “Vinovat” pentru inca un viitor hit, de aceasta data in colaborare cu Nicole Cherry. “Vinovat” este single-ul care creioneaza sentimente despre o dragoste pe care o visezi, iar apoi o ai in…

- Lidia Buble, Randi si Edward Sanda iti citesc horoscopul lunii noiembrie si iti spun cum stau cu dragostea, cariera si sanatatea vedete precum Beyonce, Rihanna, Antonia, Adrian Sina si multi altii:

- Randi si Dorian Popa au fost provocati sa raspunda unor intrebari in numai 60 de secunde, in noul episod #MiercuriLaFamous. Cei doi n-au avut incotro si au facut cateva dezvaluiri interesante despre ei.

- Randi și Dorian Popa au fost provocați sa raspunda unor intrebari in numai 60 de secunde, in noul episod #MiercuriLaFamous. Cei doi n-au avut incotro și au facut cateva dezvaluiri interesante despre ei. Astfel, am aflat ca Dorian Popa este mai puțin talentat atunci cand vine vorba de gatit, dar ar putea…