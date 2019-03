Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Havana“ interpretata de Camila Cabello a fost declarata cel mai bine vandut single in format digital din 2018, relateaza Press Association, potrivit Agerpres. Piesa a intrecut performantele obtinute de melodiile „God’s Plan“, interpretata de Drake si „Shape Of You“, ...

- Videoclipul piesei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi și Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei Youtube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari. Potrivit unui comunicat al Youtube, „Despacito” are 1,9 miliarde de vizualizari in plus fața de orice alt clip de pe aceasta platforma.…

- Timișoara are parte de un nou proiect electro pop, Kings are Overrated, care a lansat single-ul de debut numit Zoung. Melodia a fost lansata in premiera, ieri, la Radio Guerilla. „Format in Timișoara, proiectul Kings are Overrated este un trio electro-pop ai carui membri, cu backgrounduri muzicale diferite,…

- Piesa „Bohemian Rhapsody” a devenit cel mai difuzat single din secolul XX pe platformele de streaming, in condițiile in care producatorii cantecului s-au temut ca nu va avea nicio șansa deoarece piesa are o durata de șapte minute, include fragmente de opera și versuri despre Galileo și Scaramouche.…