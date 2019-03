Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul aradean Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida dintre Internazionale Milano si Eintracht Frankfurt, din optimile Europa League, informeaza FRF, informeaza News.ro.Citește și: Posta din Japonia a scos la vanzare milioane de timbre dedicate Jocurilor Olimpice si Jocurilor…

- Azi se disputa meciurile din manșa tur a optimilor Europa League. Cinci partide vor incepe la 19:55, iar trei incep la 22:00. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.RO. Cele mai tari dueluri vor fi Eintracht Frankfurt - Inter, Chelsea - Dinamo Kiev și Napoli - Salzburg. ...

- Aflat in conflict cu Inter Milano, Mauro Icardi sustine ca are dureri la genunchiul drept si nu vrea sa fie convocat pentru meciul cu Eintracht Frankfurt, de joi, din turul optimilor Ligii Europa, potrivit news.ro.Icardi, care nu a mai jucat din 9 februarie, i-a transmis antrenorului Luciano…

- Meciul dintre Benfica și Galatasaray a fost condus de o brigada din Romania, avandu-l la centru pe Ovidiu Hațegan. Cele doua echipe au incheiat la egalitate, scor 0-0, dupa ce arbitrul roman a anulat trei goluri, dintre care doua reușite de oaspeți. Formația portugheza s-a calificat in optimile Europa…

- Ovidiu Hațegan nu va mai putea conduce meciuri in Liga Campionilor din cauza ca, in acest moment, Romania nu a implementat sistemul VAR. Dupa ce a condus trei meciuri de foc in grupele Ligii Campionilor in actualul sezon, Barcelona - Inter 2-0, Juventus - Manchester United 1-2 și ȚSKA Moscova - Real…

- Brigada romaneasca cel mai bine cotata pe plan internațional, alcatuita din aradeanul Ovidiu Hațegan, satmareanul Octavian Șovre și suceveanul Sebastian Gheorghe, a fost delegata de UEFA sa oficieze la mijlocul acestei saptamani duelul dintre Celtic și Valencia, contand pentru șaisprezecimile de finala…

- Atacantul angolez Alexander Christovao a primit o pedeapsa drastica in perioada in care juca in Polonia, la Zaglebie Sosnowiec: 10 meciuri pentru un fault violent. Iar Dinamo va avea de suferit din aceasta cauza. Dinamo va juca luni, de la ora 20:00, cu Poli Iași. Meciul va fi in direct pe TV Digi Sport,…