Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Hațegan, 38 de ani, a fost delegat de UEFA la returul din sferturile Europa League dintre Napoli și Arsenal. In tur, englezii s-au impus cu 2-0, iar romanul va conduce o partida cu o incarcatura deosebita in disputa de joi de pe Stadio San Paolo. Napoli - Arsenal se joaca joi, de la ora 22:00,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi ne focusam pe Liga Europa. Evitam pariurile clasice, de tipul ”1,x,2” și investim pe goluri in confruntarile Arsenal – Napoli si Villarreal – Valencia. Daca in duelu de pe ”Emirates” anticipam spectacol, cu cel puțin cate un gol inscris de fiecare echipa,…

- Genoa a profitat ca Napoli era cu mintea mai mult la duelul cu Arsenal de joi, din Europa League, si a plecat neinfranta de pe San Paolo. Un mare merit pentru egalul (1-1) scos il are si Ionut Radu, care a impresionat din nou prin reflexele in fata vicecampionilor Italiei. "O buna parte din punct are…

- Cel mai bine cotata brigada romaneasca pe plan international, alcatuita din aradeanul Ovidiu Hategan, satmareanul Octavian Sovre si suceveanul Sebastian Gheorghe, a inceput anul in forta. Astfel, dupa ce au oficiat in Europa League partidele Benfica Lisabona – Galatasaray Istanbul si Celtic ...

- Napoli - Arsenal se anunta a fi cea mai tare confruntare din sferturile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Echipa la care joaca fundasul roman Vlad Chiriches va fi gazda in tur, pe 11 aprilie, iar mansa a doua va avea loc la Londra, pe 18 aprilie.…

- La sediul UEFA de la Nyon are loc azi, de la 14:00, tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele Europa League. Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Napoli, Valencia, Villarreal, Benfica și Slavia Praga sunt cele 8 formații care sunt calificate in sferturile Europa League. Acestea vor fi repartizate…

- Joi au loc partidele din returul optimilor de finala ale Europa League. Arsenal și Sevilla vor avea misiuni dificile in cautarea calificarii in sferturi, dupa ce nu au facut cele mai bune partide in tur. "Tunarii" sunt nevoiți sa caștige la cel puțin doua goluri in fața francezilor de la Rennes (1-3…

- Valencia si Napoli au facut pasi importanti catre optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa victoriile reusite in deplasare, joi seara, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale competitiei. Valencia a dispus cu 2-0 de Celtic, la Glasgow, intr-un meci arbitrat de romanul Ovidiu Hategan.…