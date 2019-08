Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis ca vrea ca cei doi sa se intalneasca din nou și ca va opri testele nucleare dupa ce SUA va pune capat exercițiilor militare cu Coreea de Sud, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Liderul…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat marți ca oficialii americani mint atunci cand susțin ca iși doresc reluarea discuțiilor dintre cele doua țari, in contextul in care președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat noi sancțiuni impotriva Iranului, informeaza MEDIAFAX.„Spuneți…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…

- Donald Trump a semnalat marti ca este dispus sa introduca noi tarife vamale pentru a forta China sa negocieze un acord comercial convenabil cu Statele Unite. "Tarifele vamale sunt un instrument minunat de negociere", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba a exprimat…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…