- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a apreciat miercuri ca tensiunile dintre tara sa si Statele Unite au ajuns la un nivel maxim, transmite televiziunea iraniana de stat IRIB, preluata de Reuters. Relatiile bilaterale dintre Teheran si Washington, incordate dupa revolutia islamica iraniana…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca tensiunile dintre Administrația de la Teheran și cea de la Washington sunt „la cote maxime”, intr-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat IRIB, relateaza Reuters preluata de mediafax. Rouhani a comentat in cadrul interviului…

- Statele Unite au inculpat un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Monica Witt, pentru ca a ajutat Iranul în ceea ce Washington a caracterizat drept o operațiune de spionaj cibernetic care a vizat ofițeri ai serviciilor secrete SUA. Statele Unite au sancționat, de asemenea,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina ''dictatori, calai si extremisti'' in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Iranul va trimite doi sateliți pe orbita in urmatoarele saptamani, folosind rachete fabricate in țara, la o saptamana dupa ce Administrația de la Washington a avertizat Iranul sa nu continue programul spațial, relateaza site-ul Ynet, scrie Mediafax.Administratia…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a amenințat marți ca va impiedica exportul de petrol facut de alte țari prin Golful Persic, daca Statele Unite continua eforturile de a sista exporturile de petrol din Iran, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Administrația de la Washington a impus…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel sambata „musulmanilor din toata lumea” sa se uneasca impotriva Statelor Unite, in loc sa „intinda covoare roșii pentru infractori”, relateaza Reuters preluata de mediafax „Inclinarea in fața Occidentului, mai ales in fața Statelor Unite, ar…