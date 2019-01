Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale iraniene vor trimite nave militare în Oceanul Atlantic începând din luna martie, a anuntat vineri Administratia de la Teheran, în contextul în care Iranul vrea sa sporeasca raza de actiune

- Autoritatile din SUA si din Coreea de Sud au fost de acord sa trimita medicamente antivirale in Coreea de Nord. In pofida lipsei de de progres in negocierile de denuclearizare, Administratia de la Washington a decis sa trimita ajutor umanitar...

- Washington, 6 dec /Agerpres/ - La 6 decembrie 2017, presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, intrerupand linia stabilita de decenii in aceasta problema de diplomatia americana. Trump si-a atras furia palestinienilor, care au inghetat relatiile lor cu Administratia…

- Presedintele american Donald Trump risca sa fie obligat sa ofere documente financiare pe care pana acum a refuzat sa le comunice, in cadrul unei anchete pentru coruptie care vizeaza incasari primite de hotelul sau din Washington de la oficiali straini, relateaza AFP. Procurorii din Washington si din…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a amenințat marți ca va impiedica exportul de petrol facut de alte țari prin Golful Persic, daca Statele Unite continua eforturile de a sista exporturile de petrol din Iran, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Administrația de la Washington a impus…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca Statele Unite sunt izolate in randul aliaților sai in ceea ce privește conflictul cu Iranul, menționand ca statele europene nu sunt de acord cu planul Statelor Unite de a reimpune sancțiunile impotriva Teheranului, relateaza Reuters, preluata…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Administratia din Arabia Saudita nu ar fi ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi fara protectia Statelor Unite, relateaza agentia de presa IRNA.