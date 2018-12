Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat, duminica, intr-un discurs, ca Statele Unite urmaresc sa „schimbe regimul” in Iran, adaugand ca administratia americana din prezent este cea mai ostila fata de Republica islamica din ultimii 40 de ani, potrivit Reuters.

- Statele Unite ale Americii incearca sa provoace o schimbare de regim in Iran, a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, informeaza Reuters. Washingtonul recurge la un razboi psihologic si economic in incercarea de a priva Republica Islamica…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Statele Unite nu au avut nicio realizare in cadrul apariției la Adunarea Generala ONU din New York, insultandu-l pe președintele american Donald Trump, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Americanii nu au avut nicio realizare in cadrul…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intentie de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu fortele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ca intentioneaza sa creeze nesiguranta in Iran, la o zi dupa ce cel putin 29 de persoane au fost ucise in urma unui atac produs in cursul unei parade militare desfasurate in orasul Ahvaz, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, nu va avea succes in confruntarea sa cu Iranul, la fel cum a esuat si Saddam Hussein, a afirmat presedintele Iranului, Hassan Rouhani, facand referire la razboiul dintre Iran si Irak. Rouhani a promis ca Teheranul nu va renunta la rachetele sale balistice, scrie…