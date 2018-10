Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situația dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din "cele mai proaste mușamalizari din istoria mușamalizarilor", informeaza agenția The Associated Press.

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.In cazul unui discurs tinut in orasul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Vorbind despre dispariția jurnalistului de la Washington Post, de origine saudita, Jamal Khashoggi, Putin a spus ca Rusia nu a avut suficiente informații despre acest caz, adaugand ca a crezut ca SUA este responsabila pentru aceasta intr-o oarecare masura:Președintele rus a subliniat…

- Administratia din Arabia Saudita a transmis ca va impune masuri drastice de retorsiune in cazul in care alte tari vor decide sa impuna sanctiuni in urma disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Euronews.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…