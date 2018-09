Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi…

- Presedintele american, Donald Trump, nu va avea succes in confruntarea sa cu Iranul, la fel cum a esuat si Saddam Hussein, a afirmat presedintele Iranului, Hassan Rouhani, facand referire la razboiul dintre Iran si Irak. Rouhani a promis ca Teheranul nu va renunta la rachetele sale balistice, scrie…

- Pentru a avea șansa de a discuta cu Iranul, Statele Unite ar trebui sa se intoarca in acordul nuclear, care a fost semnat in 2015 de Teheran și marile puteri din P5+1, a declarat marți Hamid Aboutalebi, un consilier al președintelui iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau ranian Hassan Rouhani impotriva amenințarii Statelor Unite, dupa ce acesta a declarat ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Niciodata sa nu mai ameninți…

- Statele Unite sunt mai izolate ca niciodata dupa sanctiunile aplicate Iranului, chiar de catre aliatii lor, a spus sambata presedintele Hassan Rouhani, citat de Reuters (news.ro).Presedintele iranian a vorbit la televiziunea nationala dupa intalnirea cu conducerea parlamentului. El a incercat…

- Țarile europene au ambiția de a salva acordul nuclear in urma retragerii Statele Unite, a declarat sambata președintele iranian Hassan Rouhani, facand apel la soluții practice din partea Blocului comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Pentru a indeplini acest lucru,…

- Razboiul comercial din Statele Unite si China s-a intensificat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a unor tarife americane pentru produse chinezesti in valoare de 34 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Vineri dimineata, inainte de expirarea termenului limita, la ora 04:01 GMT, presa de stat…