Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2017, in Italia, 5.058.000 (8,4%) de oameni traiau in saracie absoluta. Condițiile minorilor raman critice: 12,1% dintre aceștia fiind intr-o stare de saracie absoluta. Intre 2016 și 2017, saracia sau excluziunea sociala a scazut in in Europa, insa continua sa afecteze 22,4% din populație (113…

- Bulgaria are probleme cu violența fizica asupra persoanelor reținute și acuzate de catre autoritați; în închisori și în arest condițiile sunt grele; în justiție exista corupție, ineficiența și iresponsabilitate; migranții și solicitanții de azil sunt tratați incorect; la toate…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de executie, vacante de asistent medical generalist.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii ndash; liceul sanitar…

- ***Consiliul Judetean Salaj organizeaza, in data de 01.04.2019 ora 10.00 proba scrisa si intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise interviul, concursul pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul…

- Manfred Weber, candidatul cap de lista al conservatorilor pentru viitoarele alegeri europene, a declarat pentru un ziar ca premierul ungar Viktor Orban trebuie sa opreasca retorica sa anti-UE daca dorește ca partidul sau, FIDESZ, sa ramâna în partidul conservator european PPE, potrivit Reuters,…

- Pentru persoanele cu studii superioare exista 2 oferte de locuri de munca la Carei. Nu se specifica domeniul de specializare al studiilor superioare de lunga durata. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Somes-Cris – Unitatea de Administrare Carei…

- CCR a amanat, pentru 13 martie, sesizarea Opoziției asupra pachetului de legi adoptat de Parlament care opereaza modificari asupra conditiilor de creditare si de desfasurare a operatiunilor de leasing, precum si asupra relatiilor financiare in domeniul bancar, potrivit Mediafax.Judecatorii…

- Pe vreme rea, acordati un plus de atentie si concentrare la volan. Ploaia, lapovita sau ninsoarea ingreuneaza circulatia rutiera. De aceea, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare, in as ...