- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters, scrie Agerpres. Rohani si presedintele american, Donald…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca premierul japonez Shinzo Abe a fost de acord sa inceapa negocierile bilaterale pentru a ajunge la un acord comercial, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Am fost de acord astazi sa incepem negocierile comerciale intre…

- Dupa o intalnire bilaterala cu premierul nipon Shinzo Abe, cu ocazia Adunarii Generale a ONU, presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Japonia este dispusa sa negocieze un acord de liber schimb cu Statele Unite, informeaza Reuters preluata de Agerpres. "Este un lucru pe care,…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Mai multi oficiali de la Teheran au declarat public, marti, ca nu va avea loc un summit iraniano-american, asa cum a propus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de externe, Bahram Qasemi, citat de agentia Fars, a aratat…

- Pentru a avea șansa de a discuta cu Iranul, Statele Unite ar trebui sa se intoarca in acordul nuclear, care a fost semnat in 2015 de Teheran și marile puteri din P5+1, a declarat marți Hamid Aboutalebi, un consilier al președintelui iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…