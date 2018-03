Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii deținatori de pașaport vor fi notificați prin SMS inainte de a le expira documentul. Masura a fost luata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor.…

- Compania aeriana Australian Airlines (divizie a grupului german Lufthansa) a anuntat ca anuleaza 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri. Masura vizeaza si capitala Romaniei Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al companiei, Peter Thier. Printre zborurile…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Un proiect inregistrat la Senat prevede ca cheltuielile salariale pe care le au angajatorii in zilele nelucratoare de sarbatoare legala vor putea fi deduse de companii. Masura ar urmari acoperirea pierderilor angajatorilor din liberele legale, atunci cand salariații nu vin la...

- Social-demoocratul care, la un moment dat, a condus Comisia juridica din Senat are o parere cat se poate de categorica despre sedinta in cadrul careia s-a prezentat raportul privind activitatea DNA, pe anul trecut. “Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul…

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi acordata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiat la Senat. Masura ar fi una de protecție sociala, mai ales ca ajutorul social in sine este o forma de…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta ca a fost introdus un nou formular de semnalare, care va fi completat de seful direct al angajatului, in cazul unui comportament atipic, si inaintat psihologului. Masura este menita sa previna cazurile precum cel privindu-l pe politistul acuzat de agresiune.

- "Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata suma totala de 2,073 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, din care 1,396 miliarde euro s-au platit din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol…

- Gata, este „inceputul sfarsitului” pentru generalul Lucian Pahontu, cel aflat la conducerea Serviciului de Protectie si Paza inca din anul 2005! Pentru ca dupa ce diversiunea liberala de la Comisia pentru Aparare din Senat a esuat, liderii coalitiei de guvernamant au decis infiintarea unei comisii parlamentare…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- master sau de studii postuniversitare in Registrul Național al Calificarilor din Invațamantul Superior Mai exact, pentru programele de licența, pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu și pentru programele de studii postuniversitare de calificare, aceste tarife se situeaza, ca urmare…

- Fostul sef al Comisiei Juridice din Senat enunta o varanta drastica, dupa recentele dezvaluiri: DNA-ul ar trebui “refacut din temelii”, pentru ca s-ar fi “prabusit” credibilitatea institutiei. Mai mult, Serban Nicolae crede ca Laura Codruta Kovesi nu mai poate ramane in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Actualul sef al Finantelor neaga ipoteza ca la minister s-ar lucra la introducerea impozitului pe gospodarie. Intrebat, sambata, despre afirmatiile liberalului Citu, pe acest subiect, Eugen Teodorovici a demontat categoric o astfel de varianta. “Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din…

- La o zi de cand oamenii legii facusera perchezitii la respectiva incinta, procurorii au pus sub acuzare mai multe persoane. Astfel, s-a aflat ca opt dintre angajatii Penitenciarului Spital Rahova, din randul celor care au fost dusi la audieri, au fost retinuti, conform romaniatv.net. Masura a fost dispusa…

- Liberalul Florin Citu ii ia locul lui Daniel Zamfir in fruntea Comisiei economice din Senat. Reactionand pe marginea schimbarii sale din postura de sef al Comisiei in cauza, Zamfir da de inteles ca si-ar fi dorit o justificare pentru aceasta schimbare, in speta ca seful PNL sa ii spuna ce ii reproseaza.…

- Masura dura dupa episodul violent dintr-o unitate de invatamant constanteana, raportat la politia din orasul de la malul marii. Este vorba despre cazul baiatului caruia i s-a aplicat o “corectie” chiar pe holul scolii, in urma cu doua zile. Cele trei femei cercetate in cazul agresiunii au fost retinute…

- In vederea accesarii fondurilor europene aferente plaților pe suprafața, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, in calitate de proprietari și/sau deținatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din…

- De la inceputul acestui an, 11 scoli americane au fost tintele unor atacuri cu arme de foc. Clasa politica propune masuri ce au starnit polemici. Una din masurile dezbatute in Senat este patrularea in scoli a politistilor inarmati. Altele insa vizeaza proiecte de lege pentru autorizarea profesorilor…

- O echipa de cercetatori chinezi a identificat substanta toxica din veninul centipedei cu cap auriu, specie gasita indeosebi in Asia si Hawaii. In lucrarea publicata im ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, grupul descrie...

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (sau Formularului) 600. Iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP. Declaratia…

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Guvernul SUA nu se mai afla in Shutdown. Cele doua camere ale Congresului american au aprobat proiectul de finanțare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat celor trei zile de paralizie a administrației federale, relateaza AFP și BBC News. Camera Reprezentantilor a adoptat cu 266 voturi pentru…

- Niciodata dupa caderea URSS rusii nu consumat atat de putin alcool, o performanta care rezulta din mai bine de zece ani de lupta declansata de autoritati impotriva alcoolismului si tabagismului care faceau ravagii. Dar si a tendintelor catre un mod de viata mai sanatos, promovat de Vladimir Putin. Cu…

- E o snoava veche, veche despre o martoaga. Pe vremea lui Ceausescu, martoaga a fost inlocuita cu o Dacie rablagita. Si-a dus romanul martoaga (Dacia) obosita la targ. Cand il intreba cineva ce poate si cat costa martoaga, proprietarul raspundea: “e vai de steaua ei, de abia se taraste, iti cer trei…

- Din anul 2018, in țara noastra va fi implementat Registrul național al emisiilor și transferului de poluanți. Documentul este conceput sub forma unei baze de date electronice ce va fi accesibila publicului și va conține date cu privire la poluanții emiși sau transferați, dintr-o varietate de surse,…

- Toate cele trei propuneri de modifcari aduse legilor Justitiei – 303, 304 si 317/2004 – vor ajunge la cotroceni, in vederea promulgarii. Joi, plenul Camerei superioare a Parlamentului a dat unda verde celui dea-l treilea proiect din pachetul privind legile Justitiei, si anume cel vizand modificarea…

- Dupa o perioada in care nu a mai fost vazut facand referire publica la legile Justitiei, ajunse, in aceste zile, la Senat, in vederea dezbaterii, Klaus Iohannis a vorbit despre acest lucru miercuri, intr-o discutie informala cu reprezentantii presei. Seful statului nu a facut un secret din faptul ca…

- Desi USR a transformat Parlamentul intr-un adevarat balamuc national, majoritatea PSD-ALDE din Senat a adoptat proiectul de modificare a Statutului magistratilor. Odata promulgata, legea ii va face pe magistrati sa se gandeasca de doua ori inainte de a cadea in greseala. Dezbaterile si adoptarea noului…

- Intr-o sedinta din care n-a lipsit deja celebrul protest cu pancarte, Legea 303/2004, cea privind statutul magistratilor, a trecut de Senat. Mai exact proiectul cu modificarile la legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, care a fost adoptat cu 80 de voturi “pentru”, nicio abtinere si niciun…

- Ani de zile, departamentul Apararii a finantat, la cererea unei figuri importante din Senat, un program ultrasecret cu privire la obiectele zburatoare neidentificate. Programul a primit unda verde cu zece ani in urma si este inca de actualitate. OZN-urile nu suscita numai curiozitatea amatorilor de…

- Dezbateri in comisii la bugetul de stat pe anul viitor Comisiile reunite de buget- finante au început miercuri dezbaterile pe marginea bugetelor defalcate ale principalelor institutii publice pentru anul viitor. Anterior, parlamentarii au dezbatut pe articole proiectul legii bugetului…