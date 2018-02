Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze.

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Majoritatea PSD-ALDE a adoptat un amendament al social-democratilor prin care presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirile procurorilor de rang inalt: procurorul general, procurorul-sef al DNA, procurorul-sef al DIICOT. „Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației, va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul „Cutezatorii”, a decis marti Inalta Curte de Casatie si Justitie, relateaza stiripesurse.ro . Mihnea Costoiu a facut o plangere la instanta suprema, prin care solicita…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, susține ca Secția speciala pentru investigarea infracțiunilor comise de judecatori și procurori, care urmeaza sa fie inființata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- Harvey Weinstein și compania lui, The Weinstein Company, au fost dați in judecata in statul american California, marți, de o actrița - a carei identitate nu a fost dezvaluita - care afirma ca a fost violata de celebrul producator de film in primavara anului 2016, informeaza Reuters miercuri. …