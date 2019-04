Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment tragic azi-dimineața, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Victima se afla pe bicicleta, pe Calea Victoriei din Arad, atunci cand a fost izbit de un autoturism. Impactul a fost fatal. Incidentul s-a produs in jurul orei 6.15. Vinovat pentru producerea tragediei este șoferul autoturismului,…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața pe strada Frunzisului din Cluj-Napoca. La fata locului au ajuns doua ambulante, iar medicii au incercat sa il resusciteze, insa fara rezultat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comisa pentru imunitate a Senatului italian a respins marti, cu majoritate de voturi, cererea unui tribunal din Catania de incepere a urmaririi penale impotriva ministrului de interne Matteo Salvini pentru 'sechestrare de persoane cu circumstante agravante', in legatura cu decizia acestuia…

- Un barbat de 71 ani, care locuia in municipiul Bistrita, a fost gasit mort, marti seara, in propriul apartament, anchetatorii suspectand ca este vorba despre o crima. Cazul a fost preluat de Parchetul...

- Accident rutier in vestul țarii. Un barbat a fost predat in stare grava catre echipajele SMURD, dupa ce a fost descarcerat de pompierii sosiți la locul intervenției. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Curtici, pe DJ 709B, intre o mașina și un autocamion. Drumul este blocat pe ambele sensuri…

- Accident rutier grav la primele ore ale dimineții, in vestul țarii. Din primele informații o persoana și-a pierdut viața, dupa ce un tir și un microbuz s-au tamponat puternic. Incidentul s-a petrecut pe DN7, in localitatea aradeana Lipova. In interiorul microbuzului se aflau 16 persoane. Patru dintre…

- Un barbat din Suceava a fost reținut in spatele gratiilor, dupa ce a furat mai multe butelii și a incercat sa le comercializeze. Incidentul a fost semnalat duminica prin intermediul unui apel la 112, de catre o persoana care l-a vazut pe barbat in timp ce sustragea buteliile din curtea unui imobil…