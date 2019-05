Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a acuzat miercuri opozitia democrata ca-si neglijeaza activitatea parlamentara pentru a relua ''vanatoarea de vrajitoare'', respectiv ancheta privind posibilele infractiuni ale miliardarului republican in timpul campaniei prezidentiale din 2016, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Dupa…

- Presedintele Donald Trump a acuzat miercuri opozitia democrata ca-si neglijeaza activitatea parlamentara pentru a relua ''vanatoarea de vrajitoare'', respectiv ancheta privind posibilele infractiuni ale miliardarului republican in timpul campaniei prezidentiale din 2016, relateaza…

- Departe de a fi o ”afacere clasata”, asa cum proclama Donald Trump, ancheta rusa zguduie Washingtonul dupa anuntul-suprpriza al convocarii in Congres a fiului sau mai mare, votul impotriva unuia dintre secretarii sai si refuzul fara precedent al Casei Albe de a livra anumite informatii sensibile,…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei, a declarat, luni, ca "exista o oportunitate de a redefini o multime de lucruri" in relația Rusiei cu SUA, dupa publicarea concluziilor raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…