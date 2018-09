Au loc negocieri dure, trocuri, dar si unele tradari in ambele tabere. Contestatarii liderului, in frunte cu Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Țuțuianu, cred ca partidul nu mai are viitor cu un presedinte “vulnerabil”. Ba mai mult, acestia sustin ca au de partea lor zeci de parlamentari care ar inclina balanta la orice vot important de acum inainte. In schimb, cei care au ramas cu Dragnea sustin ca vor castiga. Viitorul politic al lui Liviu Dragnea in fruntea PSD, dar si soarta guvernarii se negociaza intens in aceste momente. Liderii judeteni ai social democratilor au venit la Bucuresti…