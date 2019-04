Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in istorie, documentul prin care Churchill a vandut Romania lui Stalin va fi expus.. Este vorba de celebrul „acord al procentajelor”, agreat de premierul britanic si dictatorul sovietic la Kremlin, in Octombrie 1944.

- Romania a fost alocata Uniunii Sovietice printr-o intelegere secreta intre Est si Vest, schitata de Churchill si Stalin la un pahar de whisky sau de vodca, intr-o seara tarzie de octombrie 1944.

- "In calitate de #RO2019EU vom avansa in implementarea planului de contingenta de la nivelul institutiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetatenilor britanici in RO", a scris Ciamba pe Twitter.…

- Primele 2000 de bilete pentru public la concursul Eurovision de la Tel Aviv s-au vandut in numai cateva minute. Numerosi fani sunt deceptionati, dar isi vor incerca norocul in luna aprilie, cand va fi pus in vanzare un nou lot de bilete. Intr-un timp record, aproape 10 minute, s-a epuizat primul lot…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat, marți, ca Regatul Unit nu va ieși pe 29 martie din Uniunea Europeana decat daca Parlamentul britanic isi va da consimtamantul. Intr-un discurs ținut in fața Camerei Comunelor, premierul a declarat ca "Regatul Unit va iesi (din UE) pe 29 martie fara un acord…

- Atragerea investitiilor spaniole in Romania pentru a participa la planul de modernizare a infrastructurii din tara noastra s-a numarat printre temele abordate de premierul Viorica Dancila si omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in cursul unei intrevederi care a avut loc sambata la Madrid in marja reuniunii…

- Acum 74 de ani zarurile au fost aruncate pentru Romania si celelalte tari din estul si centrul Europei, dupa o saptamana de negocieri intre Stalin, Churchill si Roosevelt, pe tarmul Crimeei. Cei trei lideri ai coalitiei antihitleriste au trasat ordinea postbelica, impartindu-si sferele de influenta.…

