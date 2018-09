Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de documente care dovedesc un control abuziv de patru luni și jumatate al Antifraudei în redacția Hotnews.

- ​Publicarea scrisorii prin care se cere demisia imediata a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD a aruncat partidul in aer. Declarațiile de susținere din ambele tabere au curs miercuri in presa, iar negocierile se poarta dur in subteran. In urmatoarele ore, in PSD va continua lupta care…

- "Ma raliez declaratiei comune a colegilor mei, un demers intru totul democratic, menit sa salveze partidul intr-un moment dificil. Suntem cu totii datori sa facem o analiza onesta si deschisa a situatiei in care a ajuns Partidul Social Democrat si sa punem degetul pe rana, pentru ca in politica nu…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu sustine ca scrisoarea anti-Dragnea este sustinuta de multi lideri judeteni ai PSD si va fi discutata in sedinta Comitetului Executiv al partidului, convocat vineri la pranz.

- Surse social- democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca parlamentarii PSD au cerut marți explicații privind tensiunile din partid și au solicitat tranșarea discuțiilor in Comitetului Executiv. De partea cealata, Liviu Dragnea incearca sa amane ședința CEX astfel incat, sa poata discuta cu toți liderii…

- Ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea este deja redactata dar exista in continuare problema cu asumarea acesteia la nivel guvernamental, au declarat pentru Hotnews.ro surse politice. Mai exact, in momentul de fața nimeni nu dorește sa-și puna semnatura ca inițiator pe textul ordonanței.

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, reacționeaza la declarațiile liderilor PSD din ultimele zile și face un apel la mobilizare, lansand totodata un avertisment: „fiara incolțita e capabila de orice, ne așteapta un tsunami”.„Nu așteptați ca guvernul sa dea ordonanța pentru a ieși…

- ​​PSD a convocat pentru vineri, la ora 16.00, o ședința a Comitetului Executiv al partidului, pentru a discuta situația dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, in dosarul DGASPC Teleorman, scrie Hotnews. Intre timp taberele din partid se organizeaza. Contestatarii lui Dragnea ...