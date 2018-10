Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor primi 70% din platile directe pe suprafata, incepand cu primul minut din 16 octombrie, peste 247.000 de dosare fiind prelucrate pana la aceasta data, a anuntat, ieri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta pe teme agricole. Intrebat de AGERPRES daca…

- Sindicatele s-au ințeles cu Guvernul și urmeaza sa fie semnata o noua mare ințelegere privitoare la salarii. Potrivit surselor Bugetul.ro, dupa intense negocieri, Executivul a acceptat propunerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), ca salariile profesorilor sa creasca in anul 2020…

- O eroare s-a strecurat in planul de acțiune septembrie – decembrie 2018 cu proiecte legislative ce urmeaza sa fie discutate la CEx PSD, de sambata, de la Neptun. La pagina 11, unde este prezentata inființarea „Centrului de excelența in studii in sud-estul Europei”, a fost folosita o harta de la inceputul…

- Padurea Hoia de langa Cluj-Napoca este cunoscuta pentru fenomenele paranormale. In ultimii ani a devenit celebra și pentru munții de gunoaie aruncate acolo. Așa s-au format adevarate depozite ilegale de deșeuri. Voluntarii promit insa sa o curețe in acesta toamna.

- La Alba Iulia are loc, in perioada 10 – 13 august, cea de-a X-a ediție a GeoQuest Transilvania, un joc bazat pe poziționare GPS. La evenimentul care are ca tema „100 de ani de Romania, 10 ani de Geocaching” vor participa vanatori de comori (geocacheri) din diferite parți ale țarii și din strainatate.…

- In judetul Satu Mare sunt inregistrate un numar de 9000 de firme, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor aferente anului 2016 furnizate de Registrul Comertului. Cifra de afaceri este de 5,1 mld. lei, iar numarul de angajati in 2016 era de 32.000 de persoane. In comparatie,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 35.325 locuri de munca, in data de 26 iulie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a incetinit neasteptat, in timp ce cresterea numarului de angajati a depasit estimarile, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmitee BBC. Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au urcat în ritm anual…