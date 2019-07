Stiri pe aceeasi tema

- București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite județe din țara, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piața muncii in 2018 realizat de Syndex și citat de…

- BNR pune in circulație trei monede de colecție de la 1 iunie, cu tema Desavarșirea Marii Uniri – Alexandru Marghiloman. Monedele sunt confecționate din aur, argint si din tombac cuprat. Prețul de vanzare anunțat de Banca Centrala pentru un set de monede este de 2.090,00 lei. Tirajul acestei emisiuni…

- Ford Driving Skills for Life este un program gratuit de conducere preventiva, lansat de Ford in urma cu 16 ani in SUA și in Romania in 2014. Programul s-a bucurat de real succes, astfel ca aproximativ 8000 de tineri șoferi din București, Craiova, Constanta, Cluj, Iasi, Brasov, Oradea și Timisoara…

- Exercitiului JUNCTION STRIKE 19 (JUST 19) a continuat si marti, 18 iunie, in Poligonul de tragere situat in Soveja, jud. Vrancea, unde fortele pentru operatii speciale au executat o secventa dintr-un un exercitiu tactic de raspuns la criza, planificat dupa un scenariu fictiv, in cadrul Zilei Distinsilor…

- O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe in cursul diminetii de luni, in judetul Arges. Incidentul s-a petrecut in zona localitatii Arefu, insa deocamdata nu se cunosc foarte multe detalii. Turista nu cunoaste nici macar limba engleza si nu poate comunica cu reprezentantii ISU Arges,…

- Comparand topul judetelor dupa cifra de afaceri cu prezenta la votul de duminica de la europarlamentare, record istoric in ultimele doua decenii, izbeste cum in judetele cu cele mai mari cifre de afaceri, cele mai puternice din business, au fost inregistrate cele mai mari prezente. Judetele puternice…