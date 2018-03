Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in judetul Ialomita sunt disponibile doar 114 slujbe, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.488 locuri de munca, in data de 12 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare ...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) au fost inregistrate, ieri, 24.220 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.739, ...

- Peste 24.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Covasna, Botosani, Vrancea, Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- Orasul Praga este pe primul loc în UE în ceea ce privește ușurința cu care se gasește un loc e munca, iar Clujul este pe locul al doilea.În Praga 72% dintre respondentii unui sondaj au spus ca este usor sa gaseasca un loc de munca în capitala Cehiei. Pe urmatoarele…

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 24.220 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Bucuresti – 7.739, Prahova – 2.061 si Arad – 1.672, iar cele…

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Angajatorii din 12 tari situate in Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin reteaua Eures, 1.317 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, în Germania există 700…

- Aproape un sfert din totalul cererilor de locuri de munca solicitate de firmele din Timis sunt, in continuare, in domeniul tehnologiei informatiei. Peste 2.200 de locuri de munca de inalta calificare, dar si din domeniul constructiilor sau comercial isi cauta beneficiari in randul companiilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Timis. Mai putin de 100 de posturi disponibile sunt in judetele Botosani, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Bacau, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- In evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 de locuri de munca. In județul Satu Mare sunt vacante un numar de 293 de slujbe. Cele mai multe locuri de munca sunt in București (9.228), Prahova (2.025) și Arad (1.997), iar cele mai puține in județele…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 locuri de munca, in data de 13 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.228, Prahova – 2.075, Arad – 1.697, Sibiu ...

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Agentii economici ofera, marti, la nivel national, circa 29.000 de locuri de munca, cele mai multe pentru postul de vanzator, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform statisticii, din totalul celor 28.921 de posturi vacante, cele mai…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt inregistrate 27.802 locuri de munca. Cele mai multe joburi sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- La nivel național, peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in judetul ialomitsa sunt disponibile 173 de slujbe. Angajatorii cauta in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati in industria…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- Timisul a incheiat anul precedent de pe pozitia a doua la nivel national, intr-un top al judetelor cu cel mai redus somaj. Mai precis, judetul banatean avea o rata a somajului de numai 0,85 la suta, fiind intrecut doar de Ilfov, cu doar 0,65 la suta someri din intreaga populatie apta de munca. Potrivit…

- Aradul este, in continuare, in cautare de muncitori. Vorbim de lipsa forței de munca, fie ea calificata sau nu, resimțita acut inca de anul trecut. Iata ca inceputul de an nu a adus schimbari, firmele din județul nostru fiind in cautarea a nu mai puțin de 1.654 de muncitori. Raportat la nivelul din…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.336 locuri de munca, in data de 26 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.606,…

- Aproximativ 300.500 de persoane au fost angajate, in 2017, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit ANOFM, judetul Suceava ocupa locul III, cu 18.350 de persoane incadrate, dupa București, cu 20.779 și Timiș, cu 20.150. Din totalul persoanelor angajate anul trecut,…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.695 locuri de munca, in data de 18 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare ...

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)....

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a transmis ca 16.350 de locuri de munca sunt disponibile in toata tara, cele mai multe in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin si Ialomita sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat ca, ieri, erau inregistrate 16.491 de locuri de munca vacante, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet este urmatoarea: Bucuresti – 3.336, Arad – ...

- Aproximativ 285.000 de persoane au fost angajate in primele 11 luni din 2017 prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit statisticilor ANOFM, cele mai multe persoane, respectiv, 19.357, au fost incadrate in București. Urmeaza județul Timiș, cu 19.184 de persoane angajate…

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in Capitala și in județele Arad, Prahova și Timiș, in timp ce in Bacau, Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, ...

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, Suceava si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…