Harta partiilor de schi din Romania. Evita statiunile aglomerate si alege cele mai apropiate domenii schiabile de orasul tau

- Deputatul PNL Lucian Bode a depus la Senat, un proiect privind implementarea programului "Tineri in Parlament", prin care persoanele cu varsta de pana in 22 de ani pot beneficia, incepand cu 2019, de o subventie de calatorie si acces gratuit in Casa Poporului.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut o izbucnire nervoasa miercuri la Parlament in momentul in care a fost intrebat de jurnalisti despre legea adoptata luni de Senat privind detentia la domiciliu pentru infractorii condamnati la maximum 5 ani de inchisoare...

- PSD are mari probleme in Camera Deputaților, acolo unde șef e Liviu Dragnea! Unul dintre puciștii din PSD, Adrian Țuțuianu, le-a spus primarilor din Dambovița, intr-o ședința, ca PSD are o majoritate fragila la Camera Deputaților, fața de Senat.Romania TV a prezentat, miercuri seara, inregistrarea…

- Majoritatea PSD din Comisia de Aparare din Senat a blocat azi audierea ministrului de Interne Carmen Dan cu privire la violentele de la protestul diasporei. Pretextul? Invitatia fusese lansata de liberali, fara consultarea PSD. Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, a fost prezenta la Parlament, dar…

- "Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat intr-un cadru institutional, asa cum este normal. Si un astfel de cadru poate fi maine, la Comisia de Aparare din Senat, unde sunt invitata incepand cu ora 14.30. Va asigur ca acolo avem toata disponibilitatea sa raspundem tuturor intrebarilor", a spus…

- Cea care a aprobat in scris intervenția in forța a jandarmilor e așteptata astazi in Parlament. Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, va fi audiata in comisia de aparare din Senat, dupa ce zilele trecute și ministrul de Interne, Carmen Dan, a dat explicații, informeaza Realitatea Tv.Ion Cristoiu…