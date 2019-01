Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 - 11 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…

- Aproape jumatate dintre romani traiesc in saracie, este concluzia ingrijoratoare a unei statistici oficiale. Șapte milioane de romani nu au condiții adecvate de locuit, traiesc in case cu pereții afectați de igrasie sau cu toaleta in curte. Cei mai saraci romani sunt in Oltenia si Moldova , potrivit…

- Copiii din Romania au primul contact cu alcoolul inca de la varsta de 9 ani, anunța ultimul raport intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Unul din cinci baieți s-a imbatat pentru prima oara inaintea implinirii varstei de 13 ani.

- In luna septembrie 2018 fata de luna august 2018, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la bovine si au scazut la porcine, la ovine si caprine si la pasari, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. …

- „In programul de guvernare sunt opt spitale regionale. Trei spitale regionale au studiul de fezabilitate gata pentru ca l-am prezentat, la Iasi, la Cluj si la Craiova. Banii au fost ceruti in 2014. S-au cerut 150 de milioane de euro pentru trei spitale, deci 50 de milioane de euro pentru un spital.…

- La trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, spitalele de stat din Romania continua sa fie bantuite de infecții nosocomiale, situație care, in cele mai multe cazuri, este ascunsa sub preș. Asta chiar daca nedeclararea infecțiilor nosocomiale duce la decese evitabile, spun specialiștii. Din pacate,…

- Datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistica arata ca directorii firmelor din România se asteapta la o scadere a activitatii si a numarului de angajati în constructii, pâna în decembrie, dar si o crestere moderata a preturilor.În industria…