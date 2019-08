Harta deceselor in spitalele de psihiatrie, centrele de plasament si centrele de protectie a persoanelor cu dizabilitati

Harta deceselor in spitalele de psihiatrie, centrele de plasament…

Potrivit datelor colectate de Centrul de Resurse Juridice, in perioada cuprinsa intre septembrie 2017 – septembrie 2018 au decedat 1447 persoane cu dizabilitati, institutionalizate: 968 in centre de tip rezidential si 479 in spitale si sectii de...