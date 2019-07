Harta culorii politice în Europa, după alegerile europarlamentare. Cine are majoritatea Cele mai multe voturi le-au castigat politicienii de centru-dreapta, ei avand 182 de locuri in Parlamentul European, fiind urmati indeaproape de politicienii de centru-stanga, cu 154 de locuri in PE. Al treilea grup ca marime din PE este cel al liberalilor, cu 108 europarlamentari. Cele mai putine locuri le au cei de extrema stanga, doar 41. O victorie importanta la nivel european au obtinut verzii, insa nu in toate tarile. Pentru ca la o analiza mai atenta a hartii, se poate vedea ca grupul verzilor nu are niciun reprezentant din tari din Europa de Est, spre exemplu, dar nici din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen este dedicata sustinerii regulilor UE privind independenta justitiei si libertatea presei, a indicat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa o discutie avuta joi cu viitoarea presedinta a Comisiei Europene, daca ea va fi validata si de Parlamentul European, informeaza…

- ''Minunat sa ma intalnesc cu Von der Leyen, o candidata excelenta pentru presedintia Comisiei, o prietena a Europei centrale si de est, dedicata statului de drept si cu o viziune pentru a mentine UE unita'', a scris pe Twitter polonezul Donald Tusk. Polonia a blocat candidatura lui Franz Timmermans…

- Partidul Social-Democrat din Germania se opune alegerii Ursulei von der Leyen, un politician crestin-democrat, in functia de presedinte al Comisiei Europene, situatie care ar putea conduce la destramarea coalitiei guvernamentale de la Berlin, informeaza Frankfurter Allgemeine Zeitung. Citește…

- Ministrul Apararii din Germania, Ursula von der Leyen, care a fost nominalizata la presedintia Comisiei Europene, reprezinta un compromis pentru liderii UE, insa cariera sa in politica interna a fost marcata deseori de scandaluri, relateaza Euractiv si Politico.Daca nominalizarea sa va fi…

- Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE) pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, le-a mulțumit cetațenilor care au votat in cadrul scrutinului europarlamentar și a transmis ca dorește „o platforma progresista” in cadrul Parlamentului, relateaza Politico Europe.Citește…

- Europe Elects, sistemul de centralizare a datelor de la alegerile europarlamentare 2019 la nivelul intregului bloc comunitar, a anunțat ca pana la ora Romaniei 13.00, in șase din cele 21 de state care voteaza duminica, prezența la urne a fost superioara celei din 2014. Cea mai mare diferența in ceea…

- Dreapta si stanga isi impart puterea in mod aproape neintrerupt, incepand din 1979, in Parlamentul de la Strasbourg, o rotire esentiala elaborarii legislatiei europene, insa, pentru prima oara in istoria UE, ascensiunea populismului ameninta aceasta intelegere, relateaza AFP, conform News.ro.Citește…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, si-a lansat oficial marti seara campania la Atena, "acolo unde a inceput democratia", subliniind importanta acestui principiu pentru "unitatea" Europei, relateaza AFP. "Imi lansez campania la Atena, deoarece…