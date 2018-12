Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului Timișoara și Fundația Art Encounters au adunat 120 de harți de mare valoare in cadrul expoziției „Harta și Teritoriu. Romania in Cartografia Europeana sec. XV – XIX”. Piesele prezentate sunt originale, rare, de mare valoare și provin din mai multe colecții din Romania…

- Muzeul Național al Banatului Timișoara și Fundația Art Encounters au adunat 120 de harți de mare valoare in cadrul expoziției „Harta și Teritoriu. Romania in Cartografia Europeana sec. XV – XIX”. Piesele prezentate sunt originale, rare, de mare valoare și provin din mai multe colecții din Romania…

- Cu ocazia deschiderii, Satu Mare Shopping City va oferi o serie de reduceri. Majoritatea brandurilor ofera reduceri, vouchere și cadouri la deschiderea mall-ului. NEPI va fi inaugurat in 5 decembrie. Iata lista brandurilor care vor putea fi gasite in incinta Satu Mare Shopping City: Altex Animax Ares…

- Ninsorile au facut ravagii! Romania se afla incaade ieri sub Cod Galben de ninsoare, iar aceasta se extinde pana astai la 22:00 cand expira ultima avertizare ANM. Cu toate ca nu s-au inregistrat probleme majore, la ora 7:00 erau inchise 7 drumuri nationale.

- Acum este momentul perfect pentru utilizatorii online din Romania. Datorita campaniei Black Friday 2018, cetațenii romani pot economisi o gramada de bani pentru achiziționarea produselor, desigur datorita...

- Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai importanți vizionari pe care i-a avut Romania. Profetiile sale s-au indeplinit exact așa cum au fost rostite sau pictate. Cele doua mari cutremure care au lovit Bucureștiul in secolul XX au fost prevazute de catre Arsenie Boca intocmai. El le-a definit precum…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni, relateaza Mediafax. In interior s-a alcatuit numarul 100, simbolul Centenarului. Participanții au venit din 70 de…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni. In interior s-a alcatuit numarul simbol al acestui an, 100, potrivit Mediafax. Participanții au venit din…