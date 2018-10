Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au fost primiti cu aplauzele entuziaste sambata, cand au asistat la ultima zi a Jocurilor Invictus desfasurate la Sydney, potrivit Reuters. Ducele si ducesa au privit finala de baschet in scaun rulant si au inmanat medaliile de aur echipei…

- Meghan, care este insarcinata in aproape patru luni, urmeaza sa participe alaturi de sotul sau la activitatile de pe agenda turneului regal in Fiji, dupa ce luni a luat o pauza si s-a odihnit pe idilica Fraser Island. Dupa ce cuplul regal a ajuns marti in Fiji cu o cursa a companiei aeriene Qantas,…

- Purtand coliere de flori in jurul gatului, ducele si ducesa de Sussex s-au asezat in cerc pe nisip alaturi de membrii asociatiei OneWave, care promoveaza activitatile in aer liber, precum surfingul, pentru depasirea problemelor de natura psihologica. Vineri dimineata, Meghan, care a purtat…

- Ducele si ducesa de Sussex si-au facut o sosire foarte discreta, in conditii de ploaie, la inceputul acestei primaveri australe, dupa un weekend in care a avut loc casatoria cu mare pompa, la Windsor, a printesei Eugenie, nepoata reginei Elisabeth a II-a, cu Jack Brooksbank. Cuplul, care a efectuat…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Un total de 16 de seisme cu magnitudini considerabile – de 4,5 grade pe scara Richter sau chiar mai mari – au avut loc, luni, in Cercul de foc al Pacificului, dupa ce, duminica, alte 53 de cutremure au fost inregistrate in regiune. Cutremurele s-au simțit in Indonezia, Bolivia, Japona și Fiji,…