Harry Potter, ''Fantastic Beasts'', în fruntea box office-ului A doua serie ''Fantastic Beasts' a generat venituri de 62,2 milioane de dolari in primele trei zile de rulare in Statele Unite si Canada. Un alt rol de animal ocupa locul doi pe podium: 'Grinch', o creatura verde si zgomotoasa, care uraste mereu Craciunul. Cu venituri de 38,2 milioane de dolari (126,5 milioane de dolari in doua saptamani), filmul de animatie produs de Universal Studios devanseaza ''Bohemian Rhapsody'' (15,7 milioane de dolari, 127,9 in total), film biografic inspirat din viata lui Freddie Mercury si a trupei sale legendare Queen. Topul continua cu filme de milioane … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

