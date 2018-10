Harry-Meghan în Australia. Incident aviatic la sosire Printul Harry si sotia lui, Meghan, au revenit vineri in Sydney pentru a asista la ceremonia de inchidere a Jocurilor Invictus, insa intoarcerea lor in Australia a fost marcata de un incident aviatic care a avut loc pe aeroportul din acest oras australian, informeaza DPA. Pilotul avionului regal a fost obligat sa anuleze procedura de aterizare din cauza unei alte aeronave care se afla pe pista, a anuntat presa australiana. Totusi, dupa acea mica sperietura, avionul cuplului princiar a putut sa aterizeze in conditii de siguranta la cea de-a doua tentativa. Ceremonia oficiala de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

