- Ilan Laufer, propus si refuzat de Klaus Iohannis pentru portofoliul Dezvoltarii, a fost numit, luni, in functia de consilier onorific in Guvernul Dancila, functie neremunerata, potrivit unor surse oficiale citate de Mediafax. Harry Ilan Laufer, in varsta de 35 de ani, a fost ministru pentru Mediul de…

- Andreea Lambru a fost numita secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. Anterior, prim-ministrul a dispus eliberarea din functia de sef al SGG a Andreei Lambru. Toni Grebla, fost judecator…

- Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata luni in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a dispus eliberarea din functia de sef al SGG a Andreei…

- Sorin-Vintila Mester a fost eliberat din functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial.…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…