Harry Connick Jr. va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Stiri pe aceeasi tema

- Willard Carroll „Will” Smith, Jr. s-a nascut pe 25 septembrie 1968, Philadelphia, Pennsylvania, SUA. Este un actor, producator, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea este artist hip-hop/R&B caștigator al mai multor premii Grammy. In aprilie 2007,…

- Serialul „The Walking Dead”, nominalizat la Globurile de Aur si recompensat cu doua trofee Primetime Emmy din 16 selectii, va avea un al 11-lea sezon, iar in distributie va reveni Lauren Cohan, potrivit Variety, scrie news.ro.Cu o zi inainte de lansarea celui de-al zecelea sezon, pe AMC, Angela…

- Will Smith iși sarbatorește astazi cea de 51-a aniversare. Actorul s-a nascut in data de 25 septembrie 1968 in Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite. A devenit faimos la sfarșitul anilor ’80, mai intai ca rapper, activitate care i-a adus multe premii Grammy , și mai apoi ca actor in comedia „Prințul…

- Producatorul Edward Lewis, cunoscut pentru ca a realizat impreuna cu Kirk Douglas pelicula "Spartacus", regizata de Stanley Kubrick, dar si pentru ca s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anuntat luni platforma Variety, potrivit Mediafax.

- Producatorul Edward Lewis, cunoscut pentru ca a realizat impreuna cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizata de Stanley Kubrick, dar și pentru ca s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anunțat luni platforma Variety, scrie Mediafax.Edward Lewis a produs…

- Charlie Collier, presedintele Fox Entertainment, a confirmat ca ceremonia de anul acesta a premiilor Primetime Emmy, unde sunt recompensate productiile de televiziune, nu va avea gazda, potrivit Variety.

- Serialul „Povestea slujitoarei/ The Handmaid’s Tale”, productie Hulu premiata cu unsprezece premii Emmy si doua Globuri de Aur, va avea un al patrulea sezon, informeaza Variety, potrivit nes.roIn prezent, din sezonul al treilea au mai ramas de difuzat trei episoade. Episoade din sezonul…

- Actorul Leonardo Di Caprio se teme ca filmarile in mod traditional ar putea disparea in aceasta epoca a streamingului, a declarat el pentru Variety la premiera filmului "Once Upon a Time in Hollywood", productia lui Quentin Tarantino despre Los Angelesul anului 1969, potrivit news.ro."Intram…