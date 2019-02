Stiri pe aceeasi tema

- Cum vor calatori romanii in Anglia dupa Brexit. Lista acte necesare pentru munca și turism. Afla care e lista de acte necesare pentru calatorie in Anglia. De ce acte au nevoie romanii care merg la munca și cei care merg in scop turistic, in Anglia, dupa Brexit.

- „Ma cheama Gabriela si am 5 ani, eu sunt Andrei si am opt ani, eu sunt Nicoleta si am 9 ani. Ma cheama Georgiana si am 13 ani”. Daca ii intrebi la ce viseaza, ridica din umeri: „Nu stiu…” Sau poate si-au inchipuit o viata mai buna? „Nu!”, raspunde trist sora mai mare. Ei sunt doar patru dintre…

- Pion important in preliminariile CE din 2019, Andrei Ivan spera sa se afle in lotul lui Mirel Radoi pentru turneul final, gazduit de Italia și San Marino (16-30 iunie). Adversarele tricolorilor din grupa sunt Anglia, Franta si Croatia. „Va fi ...

- Dupa Angela Gheorghiu si Andrea Bocelli, alaturi de care a concertat, Cezar Oatu a reusit sa cucereasca si Anglia! Cezar Oatu face marturisiri incredibile! Dimineata studia Mozzart iar seara canta... rock.

- Pentru opt infractiuni de inselaciune si doua tentative a fost trimis in judecata un barbat din Onesti. Inculpatul oferea locuri de munca in Anglia. In primavara, Judecatoria Bacau l-a condamnat pe P.R.A.C. la 1 an inchisoare, dar s-a decis... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alex Vezeteu s-a indragostit de sport inca de la varsta de șapte ani. Insa parinții și-au dorit sa-l vada inginer. Astfel ca tanarul a muncit in paralel pentru ambele vise. A facut sport 27 de ani și a urmat Facultatea de Construcții. Munca de pe șantier nu l-a motivat pe Alex astfel ca și-a urmat visul…

- Alicia Embrey, o tanara in varsta de 21 de ani, studenta la arhitectura, și-a gasit un sfarșit tragic și foarte rapid. In urma cu opt saptamani a mers la medic, unde a fost diagnosticata cu o infecție de la apa. Peste doar opt saptamani, fata din Newport, Marea Britanie, a murit! Doctorii i-au spus…