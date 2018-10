Ursul care a fost alungat miercuri seara de jandarmi din apropierea Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc intrase in cursul diminetii si in curtea casei presedintelui Consiliului Judetean, Borboly Csaba, unde a golit containerul de gunoi, a anuntat acesta joi pe pagina sa de Facebook.



"La Miercurea Ciuc, in centrul municipiului resedinta de judet, prezenta ursului este la ordinea zilei. Ieri dimineata, ursul a golit containerul de gunoi aflat in curtea casei in care locuiesc, iar in cursul noptii de ieri a fost alungat de jandarmi. Le multumesc jandarmilor pentru ca au…