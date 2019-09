Harghita: Un nou incubator de afaceri, construit la Odorheiu Secuiesc cu fonduri europene

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Residence SRL si a anuntat intentia de a investi intr un imobil de sapte etaje in orasul Navodari, zona Mamaia Nord. Societatea a solicitat de la depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Construire imobil, S P 7e locuinte colective cu spatiu de alimentatie…

- Viorel Adrian Stan, fostul primar al orasului Techirghiol, si sotia sa, Carmen Stan, intentioneaza sa ridice un hotel cu doua etaj. Astfel, cei doi au solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei…

- Grupul Coordonator al Programului Bunelor Practici ale Autoritaților Publice Locale din Moldova a desemnat cele mai bune practici din republica. Sunt 41 la numar, din 30 de localitați. Dintre acestea, trei sunt din raionul Calarași. 1. Festivalul ”La Hramul caruțașilor” din Bravicea Pe 21 iulie a.c.,…

- Pentru a incuraja mediul economic, prin Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri, Primaria Municipiului Satu Mare pune la dispoziția firmelor satmarene (PFA, Intreprinderi individuale și societati deja infiintate) cu cel mult 2 ani de activitate, birouri și spații de producție la prețuri foarte avantajoase.…

- Centrala hidroelectrica Bretea a parcurs cu succes etapele de punere in functiune, autorizare și licentiere. CHE Bretea, realizata in zona Hațeg, pe raul Strei, sectorul Subcetate a obținut licențierea și a intrat in producție din aceasta vara. Investitia in valoare de peste 197 milioane lei, facuta…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Timișoara au semnat astazi, 23 iulie 2019, trei noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de peste 24 de milioane de euro. Proiectele vizeaza innoirea flotei…

- Proiectul are o valoare totala de 8.794.812 lei, din care 8.502.296 reprezinta finantarea nerambursabila prin Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020.Contractul de finantare a fost semnat, marti, de catre directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest,…

- „Licitația a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Brașovul fiind partener, iar firma poloneza Solaris Bus & Coach a fost declarata caștigatoare. In foarte scurt timp vom semna contractul de furnizare și sper ca in cat mai scurt timp aceste troleibuze…