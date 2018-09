Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a declarat, luni, la Miercurea Ciuc, cu ocazia deschiderii anului școlar, ca dascalii vor beneficia de alte creșteri salariale, deoarece de la 1 decembrie va exista și ”spor de suprasolicitare”, de 10%. Ministrul Educației a participat, luni, in Harghita, la deschiderea…

- Ursul a atacat doi oameni, duminica dimineața, la Baile Tușnad. O ursoaica a ranit grav doi barbați aflați pe strada in dreptul unei stații PECO din oraș. Unul din barbații atacați are rani grave și va fi spus unei intervenții chirurgicale in zona abdomenului. ”Ursul a mușcat și a tras” susțin medicii.…

- Sute de primari și unii președinți de consilii județene reprezentand formațiunile politice ale maghiarimii au arborat, in ultimii ani, in mod premeditat și concertat, pe fațadele cladirilor primariilor și ale consiliilor județene (majoritari din județele Mureș, Harghita și Covasna), așa-zisul 'steag'…

- Musica Barcensis continua in a doua jumatate a lunii iulie cu concerte in bisericile evanghelice din Ghimbav, Bartolomeu, Sanpetru și Biserica Neagra. Sambata, 21 iulie, de la ora 18:00, biserica fortificata din Ghimbav va gazdui concertul susținut de ansamblul Septets, care ne propune un program…

- Teodorovici ignora Parlamentul. Fondul Suveran de Investiții va fi dat prin ordonanța de urgența. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o Hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a precizat ca decizia de inființare a Fondului trebuie luata printr-un act al administratiei…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Potrivit unui proiect de lege privind recalcularea pensiilor pentru limita de vârsta, în funcție de stagiul de cotizare cumulat dupa realizarea dreptului la pensie, recalcularea pensiilor va fi efectuata pe etape. © Sputnik / Владимир ПесняFara carnete…

- Lucian Iliescu, consilier PMP in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul institutiei un proiect de hotarare care prevede interzicerea transportului cu autoturismele in Bucuresti un weekend pe an. Weekend-ul respectiv ar urma sa fie cel cu doua saptamani inainte de inceperea scolii.