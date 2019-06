Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 ani, din comuna Lunca de Sus, a decedat, marti, dupa ce a fost lovit de arborele pe care l-a taiat, evenimentul avand loc intr-o zona impadurita, la limita dintre judetele Harghita si Bacau, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca barbatul si sotia sa se aflau, luni, la casa lor de vacanta si, la un moment dat, victima a plecat in padure sa aduca lemne de foc. Sotia sa l-a asteptat mai multe ore si, cand a vazut ca nu se intoarce, a mers sa-l caute,…

- Laszlo Csaba este, incepand de miercuri, noul antrenor al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Laszlo Csaba, in varsta de 55 ani, s-a nascut la Odorheiu Secuiesc, in judetul Harghita si a coordonat, ca antrenor principal, echipe din Scotia (Dundee United, Heart of Midlothian), Ungaria (Ferencvaros,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a declarat, sambata, ca incidentul de la cimitirul eroilor din Valea Uzului arata "primitivism" și ca "romanii de etnie maghiara, prin unii reprezentanti, au intrecut orice masura de data asta". In cadrul unei conferinte de presa de la Timișoara, Traian…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, sambata, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, ca incidentul de la cimitirul eroilor din Valea Uzului arata "primitivism", iar extremiștii maghiari "au intrecut orice masura" de data aceasta, transmite Mediafax. "Am vazut cum primitivi…

- Un copil si-a pierdut viata in Voluntari, in zona Podului Europa, strada Cernavoda nr.18, dupa ce a fost lovit de tren.Autoritatile au trimis la fata locului mai multe echipaje pentru a investiga incidentul, insa momentan nu se cunosc detalii despre cum s-a produs tragedia. ”CFR infrastructura…

- Mama unui baiat de cinci ani din Brasov afirma ca fiul ei a fost batut si incuiat de o educatoare in debaraua clasei, pentru ca nu a vrut sa doarma, potrivit Brasov TV. Incidentul ar fi avut loc la jumatatea lunii ianuarie, la Gradinita de stat numarul 23 din Brasov. "A fost luat din patut, trantit…

- Eveniment tragic azi-dimineața, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Victima se afla pe bicicleta, pe Calea Victoriei din Arad, atunci cand a fost izbit de un autoturism. Impactul a fost fatal. Incidentul s-a produs in jurul orei 6.15. Vinovat pentru producerea tragediei este șoferul autoturismului,…