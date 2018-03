Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, joi dupa amiaza, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste in zona Ghergani, iar circulatia este deviata, dupa ce un TIR a intrat in coliziune cu un autoturism, informeaza IPJ Dambovita. ''Traficul rutier este deviat pe Slobozia Moara si Lunguletu'', precizeaza Inspectoratul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca, in urma sesizarilor primite si a constatarilor efectuate, administratorul drumurilor judetene a fost sanctionat, solicitandu-i-se, totodata, sa intervina pentru siguranta…

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a fost amendat cu peste 6.000 de lei pentru ca nu a intervenit cu material antiderapant pe mai multe drumuri judetene, in conditiile in care contractul subsecvent pentru deszapezire expirase la data de 15 martie, iar la intrarea in vigoarea a avertizarilor de la inceputul…

- Primaria Chisinau informeaza ca de dimineata traficul rutier pe strazile municipiului se desfasoara in conditii normale de iarna. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie au fost emise 302 de troleibuze si 99 de autobuze.

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Tulcea s a autosesizat si a inceput cercetarile in cazul unei agresiuni care a fost filmata si publicata pe o retea de socializare si in care victima este o adolescenta, eleva la Colegiul agricol Nicolae Cornateanu din municipiu, informeaza Agrepres.ro. Incidentul…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.Purtatorul de cuvant al…

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Un minor de 14 ani, banuit ca ar fi lovit de mai multe ori un batran din Fantanele, provocandu-i decesul, a fost depistat de politisti si internat in vederea efectuarii unei expertize psihiatro-legale, a anuntat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Potrivit unui comunicat de presa…

- Un heleșteu s-a revarsat in comuna argeșeana Bradu (DJ659), in zona postului de poliție. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Argeș, traficul este blocat total și a fost deviat pe o ruta ocolitoare.

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 07:30, pe DN1C, intre Dej și Baia Mare, pe raza localitații maramureșene Buciumi, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale insemnate. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren, in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns la intrare…

- Un tanar de 23 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost prins in trafic la volanul unei autoutilitare in timp ce era sub influenta substantelor psihoactive, intocmindu-i-se dosar penal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit AGERPRES. "Politistii Biroului…

- Traficul rutier pe strada Toma Ciorba, in perimetrul strazilor Stefan cel Mare – 31 august 1989, va fi suspendat sambata 3 martie, intre orele 07.00 si 16.00. Restrictiile se impun in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor, transmite IPN.

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Cinci persoane au fost ranite,. intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN1E60 intre localitatile Poieni si Ciucea, judetul Cluj, un autotren rasturnandu-se perpendicular pe axul drumului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen…

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineata, pe DN1, pe sensul de mers București-Ploiești, la intrarea in localitatea Ciolpani , județul Ilfov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile unui carosabil…

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- A fost panica in aceasta dimineața in centrul municipiului Targu-Jiu, dupa ce un autoturism aparținand unei firme de servicii energetice a luat foc in mers in apropiere de Piața Centrala. Traficul rutier in zona a fost ingreunat mai bine de o jumatate de ora pana cand pompierii au reușit sa lichideze…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Tulcea, pe drumul dintre localitatile Rachelu si Luncavita. Traficul in zona este blocat. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autotrenuri. La fata locului intervin pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Doua femei din municipiul Tecuci au ajuns la spitalul din localitate, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer care a refuzat stabilirea alcoolemiei, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii tecuceni…

- Doi barbati din municipiul Pitesti au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citeste si: Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea…

- Traficul rutier se desfasoara dificil sambata dimineata, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna si Harghita, noteaza news.ro. Fenomenul impune prudenta din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier. Polițiștii…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Un politist din judetul Satu Mare, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita si care a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare, a fost incarcerat, joi, la Penitenciarul din oras. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza,…

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu…

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- Traficul rutier pe DN 7, în zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost îndepartat, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete. Potrivit sursei citate, circulatia a fost…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii."Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul rutier…

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Circulatia autovehiculelor pe o sosea din orasul Saint-Malo, situat in vestul Frantei, urmeaza sa fie suspendata timp de doua luni, masura fiind adoptata pentru a se incuraja reproducerea unor specii de amfibieni, a anuntat vineri primaria localitatii. Traficul rutier pe Rue des Petits Ports, o sosea…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Harghita au aplicat, de la inceputul anului, amenzi in valoare 91.000 lei, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat joi ca…

- Peste 2.300 de autovehicule au fost controlate in trafic, anul trecut, la nivelul judetului Dambovita, in actiuni silvice si au fost confiscati 460 de metri cubi de material lemnos, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Actiunile silvice…

- Mii de artificii si petarde oferite ilegal spre vanzare de sase tineri intr-o piata din Alba Iulia au fost ascunse de catre acestia in tomberoane, sub aparate exterioare de aer conditionat sau pe acoperisul unui post de transformare a curentului electric, locuri unde au fost descoperite de politisti,…

- Sambata dimineața, in judetul Hunedoara, s-a activat planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier grav, produs in localitatea Mintia, intre un autotren si un microbuz. 9 persoane au fost ranite. La fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si…