- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ninsori in urmatoarele zile, in Capitala, precizand ca stratul de zapada va ajunge la 6-10 cm. Temperaturile vor fi intre minus trei grade si un grad Celsius. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in noaptea de miercuri spre joi, in…

- Cea mai scazuta temperatura din acest sezon in Covasna a fost inregistrata in noaptea de marți spre miercuri, cand la Intorsursa Buzaului erau minus 26,1 grade, scrie Mediafax.Mercursul termometrelor a scazut, in noaptea de marți spre miercuri, pana la minus 26,1 grade Celsius, la stația meteo…

- Ninsorile din ultimele zile din Romania au adus temperaturi scazute in mai multe regiuni din țara. S-au inregistrat minus 20 de grade Celsius, la Targu Lapuș, iar experții spun ca noaptea de luni spre marți a fost cea mai rece din aceasta iarna. Totuși, exista un loc din lume, unde mercurul din termometre…

- Cele mai scazute temperaturi de la debutul iernii s-au inregistrat vineri dimineața la Miercurea Ciuc și Joseni. -17 grade au aratat termometrele, cea mai mica valoare din acest sezon. In topul temperaturilor negative mai sunt Toplița și Odorheiu Secuiesc. Meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic…

- Temperaturile vor deveni negative in toate regiunile, iar in zori, va fi ger prin nord-estul si centrul tarii. Va continua sa ninga in regiunile sudice si, izolat, in est. Vantul va ramane fenomenul meteo de interes atat miercuri noapte, cat si joi in sud-estul tarii, unde rafale de 60 km/h vor spulbera…

- Vremea se va raci simțitor in urmatoarea perioada, iar in Arad este foarte posibil sa apara și prima ninsoare. Iarna iși intra tot mai mult in drepturi, iar inceputul lui decembrie este posibil sa gaseasca Aradul sub mantia zapezii. Prognozele meteorologice arata o racire semnificativa a…